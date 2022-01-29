Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram

Американские пользователи Instagram сообщили о проблемах в работе приложения. Об этом сообщается на сайте Downdetector.

По имеющимся данным, среди сообщивших о неполадках 61% отмечают сбои в работе сайта, еще 27% недовольны работой приложения, 11% просто не могут войти в свои учетные записи.

Небольшие сбои в работе приложения также зафиксированы в Канаде и Великобритании.

Приложение Instagram предназначено для публикации и оценки фотографий и видео. В 2012 году его приобрела компания Facebook. В 2020 году Instagram был назван одним из наиболее популярных приложений в мире.

Ранее сообщалось, что самой посещаемой платформой в 2021 году стал TikTok. Этому ресурсу удалось обойти даже Google. Лидером в мире соцсеть стала еще в феврале прошлого года. В основном TikTok удерживал первую строчку начиная с августа. На второй строчке сайт Google, а замкнул тройку лидеров Facebook. В топ-5 вошли Microsoft и Apple.