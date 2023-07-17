Технологии 17 июля 2023, 02:11 Пользователи пожаловались на замедление ПК после последнего обновления Windows 11 Unsplash

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Пользователи компьютеров стали жаловаться на медленную работу устройств после обновления операционной системы Windows 11, выпущенного американской транснациональной корпорацией Microsoft. Информацию об этом опубликовал портал TechRadar.

Большое количество критики пользователей на обновление KB5028185 свалилось из-за замедления производительности компьютера и возникновения ошибок при подключении к интернету. Кроме того, некоторые люди столкнулись с трудностями со входом в систему.

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На сайте портала отметили, что выпущенное обновление не решило популярную проблему с замедлением работы SSD-накопителей.

Ранее Microsoft сообщила о прекращении выхода обновлений для Windows 10. Поддержка этой операционной системы закончится 14 октября 2025 года. Также текущий вариант системы 22H2 будет последней версией.