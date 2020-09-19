Пользователи пожаловались на сбой в работе Telegram

Большинство пользователей не могли подключиться к сети — 87%. Остальные не могли отправить сообщения.

Большинство жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Челябинска, Перми, Магнитогорска, Тюмени, Новосибирска, Томска, Барнаула, Красноярска, Иркутска, Владивостока и других крупных российских городов.

Были жалобы и из-за рубежа. Этим утром Telegram не подключался к Сети у некоторых жителей Швейцарии, Нидерландов, Казахстана и Японии.

Ранее IT-специалисты рассказали «360», почему в социальных сетях происходят сбои и как компании решают эти проблемы.