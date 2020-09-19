19 сентября 2020, 09:14
Пользователи пожаловались на сбой в работе Telegram
Утром 19 сентября пользователи из России пожаловались на плохую работу мессенджера Telegram. Люди не могли подключиться к Сети. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои в работе интернет-ресурсов.
Большинство пользователей не могли подключиться к сети — 87%. Остальные не могли отправить сообщения.
Большинство жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Челябинска, Перми, Магнитогорска, Тюмени, Новосибирска, Томска, Барнаула, Красноярска, Иркутска, Владивостока и других крупных российских городов.
Были жалобы и из-за рубежа. Этим утром Telegram не подключался к Сети у некоторых жителей Швейцарии, Нидерландов, Казахстана и Японии.
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