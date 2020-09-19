Почему в социальных сетях происходят сбои? Отвечают IT-специалисты

В четверг, 17 сентября, произошел сбой в работе социальных сетей Instagrаm и Facebook. Кто-то не мог зайти, а у других просто плохо работали сайты. Из-за чего чаще всего возникают проблемы и как компании их решают?

Проблемы с Instagrаm и Facebook были не только у россиян, но и пользователей из США, Италии, Нидерландов и других стран. У большинства не грузились страницы в Instagram, другие вовсе не могли залогиниться. При этом у 12% людей проблемы возникли именно с сайтом, а приложение работало штатно. В конце концов администрация все починила.

Сбои в соцсетях происходит довольно часто. Например, в марте 2019 года Facebook столкнулся с самыми масштабными проблемами за всю историю соцсети. Проблемы с доступом возникли в Азии, Северной и Южной Америке и Европе. У пользователей были проблемы с доступом ко всем сервисам компании.

В январе 2020 года целые сутки некорректно работал Facebook, в феврале были проблемы в Twitter, в мае люди не могли грузить видео в TikTok.

Виноваты хакеры? Могут ли серверы не выдержать нагрузки? Чтобы дать ответы на эти и другие вопросы, «360» пообщался со специалистами в области IT и кибербезопасности.

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Проблемы и решения

Генеральный секретарь Партии прямой демократии, создатель игры World of Tanks, эксперт в сфере IT Вячеслав Макаров объяснил «360», почему в социальных сетях происходят сбои и с чем они чаще всего связаны.

Во-первых, сбой в связи с обновлением.

Никакая соцсеть не живет в стабильном состоянии и постоянно для сохранения конкурентоспособности вынуждена как проводить апдейты той части, которая работает с пользователем, так и [работать] с серверами своего софта. Иногда когда апдейт происходит, что-то идет не так Вячеслав Макаров.

Макаров добавил, что высокая нагрузка на серверы для проверки их устойчивости не гарантирует выявление всех вариантов сбоя. А в соцсетях, в которые каждый день заходят миллионы юзеров и пользуются самыми разными сценариями поведения, какой-то из них может породить сбой.

Второй тип сбоев — физическое падение ключевых серверов.

Существует сценарий, когда происходит атака на саму сеть. Это наиболее сложный вариант, при котором серверы пытаются перегрузить.

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С большого количества IP-адресов в сеть подаются запросы, которые ее перегружают. Если мы говорим о серьезных соцсетях, то с такими атаками бороться можно, а главное — масштаб самой атаки должен быть крайне велик, потому что сеть базово рассчитана на огромное количество запросов Вячеслав Макаров.

Последний тип сбоев — вмешательство провайдера. Тут два варианта: либо из-за ошибок в настройках может неправильно фильтроваться трафик, либо нарушение работы сети проводится по требованию государства.

Борются с проблемами все социальные сети одинаково, потому что они все почти идентично устроены. Данные пользователей в результате сбоя не пропадают, потому что соцсети все дублируют на нескольких других серверах, расположенных в разных местах. Максимум, что может потерять пользователь в результате сбоя, это один-два поста в той или иной социальной сети.

Там никаких людей, судорожно колотящих по клавиатуре, не существует. Люди вздыхают и запускают соответствующие скрипты — все. Большая часть всей сетевой борьбы — запуск уже заранее заготовленных решений Вячеслав Макаров.

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Технические неполадки

Управляющий партнер MINDSMITH Руслан Юсуфов в беседе с «360» объяснил, за счет чего социальные сети могут «падать». Инфраструктура сетей очень связана, и проблемы могут быть как на стороне социальной сети или провайдера сервиса, так и из-за технической инфраструктуры, которая используется для доставки контента пользователям.

Если речь идет о самой соцсети, это настолько комплексный проект, что там может быть плановое и экстренное обслуживание, а могут быть и простые сбои оборудования.

Но кроме проблем на стороне самого ресурса могут быть проблемы с DNS — системой доменных имен. То есть это фактически система или сервис, который направляет ваш компьютер на конкретный веб-сайт Руслан Юсуфов.

Юсуфов отметил, что многие крупные компании используют один DNS-сервер, чтобы пользователи получили к нему доступ.

По словам собеседника «360», соцсети защищают свои данные с помощью резервного копирования. Если из строя вышла инфраструктура, где хранится информация, то включаются резервные копии, куда перенаправляются запросы. У соцсетей мощная система резервирования, однако переключение на эти серверы происходит небыстро. До этого инженеры даже могут привести в форму изначальную систему. И тут уже работает сценарий — кто быстрее.