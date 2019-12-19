Пользователи пожаловались на сбой в работе Google

Поисковая система Google дала сбой. На нестабильную работу сервиса жалуются многие пользователи. Большинство из них испытывают проблему самим сайтом. Каждый пятый не может зайти в свой аккаунт.

На то, как работает поисковая система, пожаловался 71% пользователей. Залогиниться в учетную запись не получается у 28% рассказавших о неполадках. Данные привел портал Downdetector.

Больше всего не повезло жителям Турции: судя по карте сбоев, в этой стране проблема с Google стоит очень остро.

Источник фото: Downdetector

О неполадках говорят в Болгарии, Греции и Великобритании. Коснулись сложности и жителей Ирака. Среди россиян о проблеме преимущественно заявили москвичи.

Подтверждают нестабильность работы поисковика и в мониторинговой группе NetBlocks. Перебои произошли 19 декабря в работе YouTube, GMail и других сервисов Google в разных странах.

По словам специалистов, причина сбоев кроется в технической ошибке. К интернет-фильтрации или отключениям мобильной связи, которыми иногда пользуются власти, они отношения не имеют.

На минувшей неделе сбой был зафиксирован в работе «Сбербанка Онлайн»: у пользователей не получалось войти в систему и перевести деньги на другой счет.