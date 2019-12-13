В работе «Сбербанк Онлайн» зафиксирован сбой

В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошли неполадки. Пользователи не могли войти в систему, работать с сервисами и переводить деньги на счет.

«Сбербанк. Онлайн» восстановил работу после массового сбоя Подробнее

Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

На пике сбоя было принято 78 отчетов о проблемах. Из них 84% касались невозможности войти в систему. С жалобами на сбой всех сервисов обратились 5% пользователей. Еще 9% сообщили, что не могут перевести деньги на счет.

На запрос РБК в техподдержке Сбербанка подтвердили, что 13 декабря, клиенты банка могли столкнуться с затруднениями в проведении переводов и платежей.

Предыдущий сбой был отмечен 12 декабря. Клиенты Сбербанка сообщили о неудачных попытках перевести деньги.