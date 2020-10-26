Пользователи пожаловались на порезы из-за iPhone 12

Первые владельцы новых iPhone 12 уже успели оценить гаджеты. Пользоваться устройством оказалось неудобно из-за угловатой формы.

По данным китайского портала Mydrivers, пользователи начали жаловаться на неудобную форму новых моделей iPhone. Смартфон во время использования впивается острыми гранями в руку. По словам покупателей, устройство оставляет следы на ладонях, а иногда и порезы. При этом американские владельцы iPhone 12 назвали эти жалобы надуманными. Они считают, что проблему с обновленным дизайном специально раздувают.

Разработчики iPhone 12 вернули угловатый дизайн моделей гаджета четвертого и пятого поколений. К минусам нового гаджета пользователи отнесли отсутствие особой разницы с iPhone 2019 года выпуска. По их словам, биометрический сенсор Face ID работает с прежней скоростью, а iPhone 12 Pro быстро разряжается.

В России продажи смартфона стартовали утром 23 октября. Несмотря на длинные очереди в прошлых годах, в этот раз за новым устройством в центр Москвы пришли только три человека за час до начала продаж.