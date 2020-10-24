iPhone 12 разочаровал поклонников в день старта продаж

Любители техники Apple не заметили особой разницы между iPhone 2019 и 2020 годов выпуска. В первую очередь их наблюдение относится к фото- и видеосъемке. Еще они отметили, что биометрический сенсор Face ID работает с прежней скоростью. Кроме того, поклонники iPhone разочаровались в зарядном устройстве. На презентации оно присоединялось к стенке смартфона крепко, в реальности же это так легко не происходит, отметил портал ToDay News Ufa.

Новый iPhone 12 Pro быстро разряжается, особенно при работе сети 5G, написал американский веб-сайт о компьютерной технике Verge. За 2,5 часа работы с включенным экраном, смартфон разрядился до 18%. Те, кто привык ко времени автономной работы iPhone 11, «немного разочаруются» работой нового смартфона, написало РИА ФАН.

Официальный старт продаж нового iPhone 12 объявили утром 23 октября, смартфон можно было приобрести в магазине бренда re: Store на Тверской улице в Москве. Купить можно пока iPhone 12 и iPhone 12 Pro. За час до начала выстроилась совсем маленькая очередь — из трех человек, впервые за последние годы. Сокращение очередей связано с тем, что каждый год iPhone становятся все менее интересными с точки зрения функционала. Они сильнее отстают от рынка, но при этом становятся все дороже.

Предзаказ нового IPhone разрешили сделать еще 21 октября. Спрос на обновленную линейку популярных смартфонов в 2020 году оказался выше, чем в 2019-м.