Пользователи пожаловались на майский патч Windows. Обновление «ломает» звук на компьютере

Microsoft в очередной раз выкатила глючный патч для Windows. Обновление безопасности вызывает проблемы со звуком, а данные исчезают.

Патч безопасности KB4556799 выпустили 12 мая. По задумке разработчиков, он должен был устранить мелкие баги и уязвимости программных компонентов операционной системы. В реальности обновление сносит аудиодрайвер или устанавливает его некорректно. Некоторые пользователи рассказали, что из-за обновления ОС сообщает о подключенных колонках и наушниках, хотя в реальности все аудиовоспроизводящие устройства отключены.

В этом случае необходимо удалить обновление и заново установить драйвер на звуковое устройство компьютера.

Пользователи отметили, что из-за патча у них исчезли некоторые данные. Так бывало и после других обновлений Windows. Проблему можно решить многократной перезагрузкой системы. На портале windowslatest.com есть подробная инструкция, как удалить патч.

Из-за обновления Windows, которое вышло в конце апреля, у некоторых пользователей возникли проблемы в работе браузеров.