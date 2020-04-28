Google Chrome сломался после обновления Windows

После очередного обновления Windows одна из защитных функций в браузерах вышла из строя. Проблемы в работе возникли в Google Chrome, Opera и других браузерах.

Проблема оказалась в ядре Windows 10, сообщил исследователь проблем безопасности Project Zero компании Google Джеймс Форшоу. Оказалось, что в системе безопасности удалили одну строку кода. Это привело к сбою работы так называемой песочницы Chromium, которая представляет собой программное обеспечение для защиты от вредоносных программ.

«Песочница Chromium считается одной из лучших, хотя даже что-то хорошее имеет свои слабости. Изменение ее поведения не зависит от разработчиков Chromium», — отметил специалист.

Он добавил, что за отключением Chromium могут последовать попытки взлома операционной системы. Форшоу предположил, что кто-то увидел строчку кода и решил переписать его, приняв за ошибочный. Исследователь попросил Microsoft разобраться в проблеме. Ошибка сказалась на работе не только Chrome, но и Edge и Mozilla Firefox.

Этой уже не первый сбой, вызванный обновлениями Windows. В середине апреля обновление привело к «синему экрану смерти» и другим проблемам. В компании посоветовали пользователям удалить проблемное обновление.