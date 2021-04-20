Пользователей предупредили о массовой атаке на Facebook

Кибермошенники начали рассылать пользователям Facebook сообщения с предложением установить несуществующее обновление мессенджера соцсети. Атака затронула 84 страны, включая Россию, заявили в компании Group-IB. Об этом сообщило РИА «Новости».

Мошенническую схему впервые обнаружили еще летом прошлого года. Тогда пользователи тоже получали от злоумышленников ссылки на якобы обновление Facebook Messenger. Киберпреступники рассылают сообщения с аккаунтов с похожими названиями, заменяя в нем одну или несколько букв, а на аватарку ставят официальную иконку. В апреле текущего года количество таких фейковых постов достигло 5700. В таких публикациях сообщалось о якобы новых функциях мессенджера и даже предлагалось скачать «золотую» версию приложения, которой не существует.

При переходе по ссылке в сообщении пользователи попадали на фишинговый сайт с формой для авторизации. При вводе персональных данных можно было потерять доступ к аккаунту.

В Group-IB призвали пользователей скачивать приложения только из официальных магазинов.

Ранее в Facebook и Instagram начали тестировать «скрытие лайков».