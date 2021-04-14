Facebook и Instagram начали глобальное тестирование скрытия лайков

Скрытие лайков в тестовом режиме ранее было доступно ограниченной группе пользователей. Теперь нововведение могут опробовать во всем мире. Об этом сообщил сайт TJ со ссылкой на пресс-службу Facebook.

Впервые о скрытии лайков в Facebook заговорили еще в 2019 году.

«Некоторые пользователи действительно обнаружили, что в меньшей степени чувствуют социальное давление, когда не видят отметки „нравится“, но другие все еще хотят их видеть и следить за тем, что популярно», — приводит сайт текст сообщения пресс-службы. Если пользователи оценят новую функцию, то ее запустят во время одного из обновлений.

Особенность скрытия лайков в том, что каждый сможет сам выбирать — видеть ему эти отметки или нет. Facebook и Instagram параллельно приступили к тесту среди участников фокус-групп в 2019 году. Тогда Instagram еще не был частью компании Марка Цукерберга.

В начале марта Twitter начал тестировать возможность удаления твита в течение нескольких секунд после публикации, пока он не появился в ленте. Пользователи предположили, что это альтернатива долгожданной функции редактирования постов. Сейчас вносить правки в опубликованные сообщения нельзя.