Полные характеристики iPhone 12 Pro Max оказались «слиты» в интернет

Благодаря утечке полной характеристики iPhone 12 Pro Max пользователи могут оценить гаджет до его презентации. Известно, что у смартфона будет усовершенствованная батарея.

Об утечке характеристики в Сеть сообщил портал lxbt.com. Из этих данных стало известно, что батарея у смартфона будет держать заряд на два часа больше, чем предыдущая модель. Также среди новшеств - новый мобильный процессор A14 Bionic.

Помимо этого, диагональ экрана OLED Super Retina XDR станет больше почти на дюйм и достигнет 6,7 дюйма. Неизменным останется набор объективов и светосила камеры. Расширение камеры составит 16 мегапикселей.

Ранее эксперты спрогнозировали стоимость нового iPhone в России. Предварительно — цена может составить около 106 тысяч рублей, сообщает Ura.ru.

Накануне аналитики заметили снижение стоимости iPhone 11 с 64 гигабайтами встроенной памяти. В Москве гаджет можно купить на пять тысяч дешевле.