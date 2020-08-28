28 августа 2020, 22:45
iPhone 11 резко подешевел
Стоимость iPhone 11, который на старте продаж оценивался в 60 тысяч рублей, сейчас «можно купить за 50 тысяч у других продавцов», сообщил Hi-Tech Mail.ru. Речь идет об аппарате с 64 гигабайтами встроенной памяти.
Издание ссылается на свой каталог — аналог «Яндекс.Маркета», в котором представлены магазины, работающие онлайн.
Согласно каталогу, в Москве цены на смартфон Apple стартуют от 55 тысяч рублей.
При сравнении цен по всей России ситуация не меняется.
Одиннадцатый iPhone — один из флагманов линейки смартфонов Apple. Он оснащен LCD-экраном с диагональю 6,1 дюйма, имеет камеру с двумя объективами максимальным разрешением 12 мегапикселей и функцию FaceID для разблокировки (сканер, узнающий владельца по форме лица). В более дорогой pro-версии аппарат комплектуется другим экраном и дополнительной камерой с телеобъективом.