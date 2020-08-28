iPhone 11 резко подешевел

Издание ссылается на свой каталог — аналог «Яндекс.Маркета», в котором представлены магазины, работающие онлайн.

Согласно каталогу, в Москве цены на смартфон Apple стартуют от 55 тысяч рублей.

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При сравнении цен по всей России ситуация не меняется.

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Одиннадцатый iPhone — один из флагманов линейки смартфонов Apple. Он оснащен LCD-экраном с диагональю 6,1 дюйма, имеет камеру с двумя объективами максимальным разрешением 12 мегапикселей и функцию FaceID для разблокировки (сканер, узнающий владельца по форме лица). В более дорогой pro-версии аппарат комплектуется другим экраном и дополнительной камерой с телеобъективом.