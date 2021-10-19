Полиграф, считывающий движение глаз, появится в России

В России появится новый полиграф, способный считывать движение глаз. Обмануть его будет невозможно. Об этом рассказал руководитель НИИ криминалистики Следственного комитета РФ Алексей Бессонов в интервью ТАСС.

«Это оборудование уже есть, называется „Айтрекер“ или „Окулограф“. Сейчас проходит апробацию, для его использования готовится и научная база», — сказал Бессонов.

За анализ реакции человека будет отвечать специальное программное обеспечение. Это будет выглядеть так: человек читает вопрос на экране и отвечает на него, а программа по движению определяет, насколько искренне он ответил.

По словам руководителя, глаза считаются открытой частью головного мозга, поэтому человеку сложно ими управлять, когда перед ним раскрывается важная информация. Можно силой заставить себя успокоиться и проконтролировать сердцебиение, но со зрачками так не получится. Тем более это касается людей, совершивших преступления.

На прошлой неделе член комитета Госдумы по противодействию коррупции Андрей Альшевских предложил ввести меры, с помощью которых можно будет контролировать случаи взяточничества и коррупции в полиции. Он предложил проверять сотрудников на полиграфе.