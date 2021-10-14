Полицейских предложили проверять на полиграфе

Член комитета Госдумы по противодействию коррупции Андрей Альшевских предложил ввести меры, с помощью которых можно будет контролировать случаи взяточничества и коррупции в полиции. Об этом написала «Газета.ru».

Депутат предложил обязать каждого сотрудника полиции носить нагрудную камеру, а также регулярно проверять полицейских с помощью детектора лжи.

«Есть смысл подумать над тем, чтобы всех сотрудников ППС снабжать нагрудными видеокамерами, чтобы можно было отслеживать каждое их движение и слово. Также стоит ввести прохождение полиграфа каждым сотрудником, хотя бы раз в год, чтобы понимать, имел ли он противоправный опыт», — сказал Альшевских.