Названа дата первого в 2020 году запуска «Протон-М»

Ракету-носитель «Протон-М» вывезут на стартовый комплекс космодрома Байконур в воскресенье, 26 июля. Запуск намечен на 30 июля. «Протон-М» доставит на орбиту два спутника связи.

Запуск «Протона-М» запланирован 00:27 по московскому времени, 30 июля, говорится в сообщении на сайте Роскосмоса. Это будет первый запуск «Протона» в 2020 году.

Ракета-носитель доставит на орбиту два спутника связи — «Экспресс-80» и «Экспресс-103».

«Протон-М» вывезут на стартовый комплекс площадки номер 200 космодрома Байконур в воскресенье, 26 июля. Начало операций по транспортировке ракеты с технологической заправочной площадки начнется 04:30 по московскому времени того же дня.

Ранее грузовой корабль «Прогресс МС-15» побил рекорд по времени полета к Международной космической станции. Корабль добрался до ИКС за три часа 18 минут и 31 секунду. Прошлый рекорд был три часа 20 минут и 15 секунд. «Прогресс МС-15» привез на орбиту полторы тонны грузов, а также топливо и газы.