Технологии 31 января 2024, 12:02 Появилась новая версия приложения «Учет онлайн» от Сбербанка для iOS Сбербанк выпустил новую версию приложения для iOS РИА «Новости»

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Сбербанк представил новую версию мобильного приложения «Учет онлайн» для устройств, работающих под управлением операционной системы iOS. Программа стала доступна в AppStore, сообщила пресс-служба финансовой организации.

В банке порекомендовали скачать новое приложение клиентам со старыми версиями «Сбербанк онлайн» — 12.14.1, 12.15 и 13.02. Их перестанут поддерживать в течение текущего года, пояснили в пресс-службе.

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Узнать, какая версия установлена на устройстве, можно на экране ввода пароля или в настройках профиля. В Сбербанке посоветовали пользователям своевременно обновлять приложение.

Ранее Сбербанк сообщил, что по итогам 2023 года его чистая прибыль составила почти 1,5 триллиона рублей. Таких показателей удалось добиться за счет привлечения новых клиентов и расширения сервисов.