Деньги 17 января 2024, 14:22 Сбербанк отчитался о рекордной чистой прибыли в 2023 году Чистая прибыль Сбербанка в 2023 году достигла рекордных 1,5 триллиона рублей РИА «Новости»

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Сбербанк поставил новый рекорд по размеру по размеру чистой прибыли, которая по итогам 2023 года достигла 1,493 триллиона рублей. Это в пять раз больше, чем годом ранее, указали в релизе пресс-службы кредитной организации, посвященном финансовым результатам, рассчитанным по российским стандартам бухгалтерского учета.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что таких результатов удалось добиться за счет расширения числа клиентов, улучшения позиций на ключевых банковских рынках, а также путем внедрения современных технологий и искусственного интеллекта.

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«Мы заработали рекордную чистую прибыль в размере 1493 миллиарда рублей и обеспечили рентабельность капитала на уровне 24,7%», — заявил Греф.

Итоговая сумма сложилась из увеличения дохода от процентов, который с начала года вырос на 36,6%, до 2,3 триллиона рублей, а также за счет роста объемов эквайринга и рассчетно-кассового обслуживания (16,6% год к году и 716 миллиардов рублей в реальных цифрах).

Часть заработанного Сбербанк потратил на операционные расходы, резервы и переоценку кредитов по справедливой стоимости.

Объем кредитного портфеля физических лиц превысил 22,7 триллиона рублей и включил в себя как потребительские займы, так и ипотеку и кредитные карты. Корпоративный кредитный портфель в 2023 году превысил 23,3 триллиона рублей.

Объем привлеченных средств клиентов с начала года вырос на 23,5% — до 22,6 триллиона рублей — от физических лиц и составили 10,9 триллиона рублей от частных компаний.

Подводя итоги, председатель правления Сбербанка отметил, что 2023 год стал определяющим для команды, которая намерена построить клиентоориентированную модель при помощи искусственного интеллекта. В результате устойчивость бизнеса станет долгосрочной, а стоимость ценных бумаг и размер дивидендов акционеров увеличатся.