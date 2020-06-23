Поиск источника токсичного бензола на МКС закончился неудачей

Поиск источника токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции (МКС) закончился неудачей. Об этом сообщило NASA.

Причиной стал отказ американского анализатора воздуха при проведении замеров в российском сегменте.

«AQM-1 сделал два замера в российском сегменте, после чего в нем сработал предохранитель», — приводит РИА «Новости» сообщение космического агентства. Из него следует, что AQM-1 был возвращен в американский сегмент для анализа, который выявил короткое замыкание внутри прибора.

Из-за отказа AQM-1 экипаж МКС восстановил воздухообмен между российским и американским сегментами.

Ранее российский космонавт Иван Вагнер показал, как он и его коллеги спят в условиях невесомости на МКС. По признанию россиянина, вопрос сна на станции — самый популярный из тех, что ему задают.

Космонавт показал свою каюту, где и закреплен спальный мешок. В нем есть специальные стропы, которые фиксируют тело космонавтов и астронавтов во время сна в определенном положении.