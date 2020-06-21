Российский космонавт Иван Вагнер 21 июня выложил в своем Twitter историю о том, как он и его коллеги спят в условиях невесомости на Международной космической станции (МКС).

Россиянин признался, что вопрос сна на станции — самый популярный из тех, что ему задают.

Для начала космонавт показал свою каюту, которая, к слову, есть у каждого члена экипажа. В каюте закреплен спальный мешок, а в нем специальные стропы, фиксирующие тело космонавтов и астронавтов во время сна в определенном положении.

«Все просто: у нас есть спальный мешок, который мы привязываем к стене в каюте, и спим в нем. Внутри находятся стропы, к которым пристегиваем себя, а также есть отверстия для рук, клапан для вентиляции ног и капюшон», — написал он, приложив соответствующее фото.

Он признал, что каюты небольшие, но в них достаточно места, как в одноместной палатке. Среди плюсов такого сна — отсутствие гравитации, а значит отлежать руку или бок просто невозможно.

«К сожалению, вместо шума воды или пения птиц, звуков природы, мы слышим только шум вентиляторов», — также признал он.