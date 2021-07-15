Подсчитано число запросов властей в Twitter на удаление контента

Twitter опубликовал очередной «Доклад прозрачности». В нем говорится о росте числа обращений правительств разных стран для блокировки постов журналистов во второй половине 2020 года.

Во втором полугодии прошлого года был получен 361 запрос в отношении 199 верифицированных аккаунтов. Все они принадлежат СМИ или работникам прессы. В Twitter отметили, что это на 26% больше, чем в первые шесть месяцев 2020-го.

В тройку лидеров по запросам вошли Индия (128 запросов), Турции (108), Пакистан (52). Россия (28) находится на четвертом месте. В результате были удалены только пять постов журналистов.

Число запросов на удаление контента в 2020 году превысило 80 тысяч случаев. Россия за год послала свыше 15 тысяч запросов. В 2019 году — 9,9 тысячи.

Чаще всех стран о блокировке постов в Twitter просила Япония. Во втором полугодии она послала 16,6% жалоб. Это 43% от общего числа. Второе место заняла Индия (18%), третье — Россия (16%). В докладе отмечается, что 64% всех требований о запрете контента, исходящих от РФ, связано с законом о запрете пропаганды суицида.

Twitter с 3 августа решил закрыть свой аналог stories — функцию Fleets. Она не стала популярной, как надеялись разработчики.