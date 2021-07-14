Twitter с 3 августа откажется от функции исчезающих твитов

Twitter с 3 августа решил закрыть свой аналог stories — функцию Fleets. Об этом сообщается в официальном блоге соцсети.

«Мы не увидели увеличения числа новых людей, присоединяющихся к Fleets, как мы надеялись. Из-за этого 3 августа Fleets больше не будет доступен в Twitter», — говорится в сообщении.

Разработчики Twitter ранее внедрили аналог stories в Instagram. Они рассчитывали, что использование функции Fleets даст пользователям возможность меньше думать о лайках и ретвитах на их сообщения. Однако их ожидания не оправдались. Активность в социальной сети при введении Fleets не увеличилась.

В основном новая функция стала интересна только самым активным пользователям Twitter: они оценили, что через Fleets получится расширить распространение своих сообщений. Остальным же это, судя по всему, показалось не таким интересным. Разработчики пообещали, что они придумают другие обновления, чтобы вовлекать в использование сети как можно больше пользователей.

В ночь на вторник, 13 июля, пользователи Instagram из разных стран сообщили об очередных сбоях. Проблемы с работой ощутили люди в США, Канаде и Великобритании.