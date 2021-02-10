Ноутбуки, колонки и наушники подорожали на 20%

Электронные товары с начала года в зависимости от категории подорожали на 5–20%. Рост цен на ноутбуки, колонки, наушники, компьютеры и смартфоны может достигнуть в среднем 25%. Самый большой рост до 40-50% из-за огромного дефицита компонентов, антикитайских санкций и проблем с доставкой могут показать компьютеры и телевизоры.

Об этом газете «Известиям» рассказали в «Ситилинке». Руководитель отдела закупок цифровой техники сети Николай Петров уточнил, что подорожание техники началось еще в прошлом году и продолжится в текущем. За месяц с небольшим в 2021 году стоимость электроники уже выросла на 5-20% в зависимости от категории.

Генеральный директор «Мегафон ритейл» Андрей Левыкин подтвердил изданию повышение цен, о котором предупредили производители.

Директор по развитию бизнеса персональных систем Lenovo в Восточной Европе и Азии Ирина Кукина считает, что стоимость компонентов продолжит рост как минимум до середины 2021 года.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин добавил, что закупочные цены на электронику в Китае уже выросли на 10-15%, проблемы с логистикой добавили еще 2-3%. Поэтому электроника в среднем подорожает на 10-40%. Ноутбуки прибавят в цене больше других сегментов — до 40-50%.

Ранее эксперты спрогнозировали рост цен на ноутбуки в России на 6-8%. Ожидается также их дефицит. В прошлом году их цена уже выросла на 33-50%, в первом полугодии текущего года эта тенденция сохранится.