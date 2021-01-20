СМИ: ноутбукам предрекли дефицит и подорожание

В ближайшие полгода рынок ноутбуков в России ждет дефицит продукции. Цены на них вырастут приблизительно на 6-8%. На это влияют девальвация рубля, нехватка компонентов для устройств на мировом рынке и растущий спрос на технику.

В 2020 году стоимость портативных компьютеров выросла на 33-50%, сообщила газета «Известия» со ссылкой на аналитиков и участников рынка. Тенденция останется прежней и в первом полугодии 2021-го.

Эксперты объясняют растущие цены превышением спроса над предложением. Кроме того, происходит девальвация рубля. Глобальный дефицит комплектующих, который тоже играет свою роль, в указанный срок никуда не исчезнет.

Если ситуация с пандемией будет развиваться по положительному сценарию, то цены на ноутбуки упадут. Однако рассчитывать на подобный исход раньше лета 2021 года не приходится. Чтобы это произошло, фабрики должны вернуться к прежним условиям работы, спрос — снизиться, а на складах — образоваться большой объем остатков товара.

В 2020 году россияне купили 3,1-3,4 миллиона ноутбуков, потратив на приобретение устройств порядка 140-156,1 миллиона рублей. Продажи этого вида техники, подсчитали ретейлеры, выросли на 30% в штучном выражении. В денежном показатель увеличился на 55%, по сравнению с данными 2019 года.