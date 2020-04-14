Подмосковные дроны собрались привлечь к борьбе с коронавирусом

Дроны, которые делают на подольском предприятии «Съемка с воздуха», могут использовать для борьбы с эпидемией коронавируса. Их уже опробовали в деле вместе с беспилотниками других производителей.

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщило, что компания-производитель беспилотников уже получила от правительства Московской области грант в размере 2,5 миллиона рублей.

Ранее пять российских компаний испытали свои дроны в Орловской области на предмет борьбы с распространением инфекции. Аппараты продемонстрировали свои возможности по дезинфекции, оповещению людей и доставке проб и лекарств от больницы до лаборатории.

Как отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова, на подольском предприятии эффективно освоили выделенные средства — их дроны показали себя в деле хорошо. В испытаниях принимали участие представители МЧС и МВД, которые дали высокие оценки беспилотным летательным аппаратам из Подольска.

Ранее в США создали миниатюрный дрон-разведчик, который можно запускать в воздух из гранатомета.

Коронавирусная инфекция стремительно распространилась по всему миру из Китая с конца прошлого года. В России приняли жесткие меры безопасности. Многие россияне сейчас живут в режиме самоизоляции. Всего в РФ коронавирусом заразились 21 102 человека.