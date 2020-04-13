Крошечный дрон-разведчик создали в США. Запускать его будут из гранатомета

Американские военные начали испытания крошечного дрона-вертолета, который можно запустить в небо из гранатомета. Его создали для оперативной разведки.

Ученые из военной исследовательской лаборатории на абердинском испытательном полигоне в Мэриленде создали микродроны того же размера, что и 40-миллиметровая армейская граната, которой можно стрелять из подствольника. Они назвали новые дроны GLUAS.

«Это устройство обеспечивает возможность проводить автономную разведку солдатам», — приводит издание Stars & Stripes слова инженера-механика Джона Гердеса, который работает над проектом. Он добавил, что такие дроны могут оказать неоценимую помощь во время боя в горах, когда позиции противника скрыты.

После запуска беспилотники расправляют свои крылья и электроника приводит двигатели в рабочее положение. Военные смогут им управлять при помощи специального пульта с джойстиком и получать видео в режиме реального времени.

Дальность полета такого беспилотника составляет два километра. В воздухе он может находиться до полутора часов. Запуск из гранатомета — это ноу-хау. Такое решение поможет начать разведку за считанные минуты. Перед запуском дрон будет минимального размера. Его можно носить с собой вместе с прочей амуницией.