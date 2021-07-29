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    29 июля 2021, 18:12

    PlayStation 5 побила рекорд по скорости продаж среди консолей от Sony

    Арина Бобкова

    Компании Sony удалось продать десять миллионов экземпляров консоли PlayStation 5. Новая PlayStation стала самой быстропродаваемой приставкой в истории компании. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт компании.

    PlayStation 5 побила рекорд по скорости продаж среди консолей от Sony

    Рекордных цифр продажи приставки достигли 18 июля, что произошло примерно на месяц быстрее, чем во время выхода PlayStation 4. Однако приобрести долгожданную консоль удается далеко не всем. На данный момент многие магазины сталкиваются с дефицитом поставок консолей.

    Представители компании рассказали также, как продаются главные эксклюзивные игры. Spider-Man: Miles Morales разошлась тиражом более 6,5 миллионом копий, Returnal удалось продать продать в количестве полумиллионов экземпляров, а новая часть платформера Ratchet & Clank: Rift Apart разошлась в количестве одного миллиона экземпляров.

    Ранее Sony заявили о выпуске новой игры Horizon: Forbidden West. Игра появится на прилавках в этом году. Она будет доступна для PlayStation 4 и PlayStation 5.