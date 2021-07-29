PlayStation 5 побила рекорд по скорости продаж среди консолей от Sony

Компании Sony удалось продать десять миллионов экземпляров консоли PlayStation 5. Новая PlayStation стала самой быстропродаваемой приставкой в истории компании. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт компании.

Рекордных цифр продажи приставки достигли 18 июля, что произошло примерно на месяц быстрее, чем во время выхода PlayStation 4. Однако приобрести долгожданную консоль удается далеко не всем. На данный момент многие магазины сталкиваются с дефицитом поставок консолей.

Представители компании рассказали также, как продаются главные эксклюзивные игры. Spider-Man: Miles Morales разошлась тиражом более 6,5 миллионом копий, Returnal удалось продать продать в количестве полумиллионов экземпляров, а новая часть платформера Ratchet & Clank: Rift Apart разошлась в количестве одного миллиона экземпляров.

Ранее Sony заявили о выпуске новой игры Horizon: Forbidden West. Игра появится на прилавках в этом году. Она будет доступна для PlayStation 4 и PlayStation 5.