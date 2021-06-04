Sony выпустит новую игру Horizon Forbidden West в этом году

Новая игра Horizon: Forbidden West от Sony выйдет в этом году. Об этом сообщил iReactor.

В компании пояснили, что выход ожидается в ноябре–декабре этого года. Но в крайнем случае он может перенестись и на следующий. 28 мая был представлен 14-минутный геймплей.

Разработчики решили не увеличивать количество локаций, а усовершенствовать уже имеющиеся. Также появится больше новых небольших историй на карте.

Ранее разработчики игры God of War: Ragnarok сообщили, что выход игры переносится на 2022 год из-за коронавируса. Игра должна была выйти для для PlayStation 5 в 2021 году, но разработчик студии Santa Monica Studio сообщил, что выход игры переносится на год вперед, чтобы не подвергать опасности здоровье сотрудников.

«Мы по-прежнему нацелены на создание высококачественной игры, но желаем при этом сохранить безопасность и благополучие нашей команды, творческих партнеров и семей. Имея это в виду, мы приняли решение перенести окно выпуска на 2022 год», — написал разработчик.

Также стало известно, что игра будет доступна и для PlayStation 4.