Пик пандемии в России рассчитали на базе математической модели

Искусственный интеллект на базе математической модели предсказал пик пандемии в России. В регионах он настанет в первые 10 дней мая, в Москве немного раньше. Этот эксперимент поставили в Сбербанке.

«Было разработано несколько сценариев. Тот, который реализуется сейчас, говорит о том, что пик заболевания придется на первую декаду мая, а в Москве наступит несколькими днями ранее», — приводит РИА «Новости» слова заместителя председателя правления банка Александра Ведяхина.

Собеседник добавил, что России пока необходимо соблюдать правила строгой самоизоляции. Над этим проектом работали специалисты по анализу больших данных и исследователи ИИ. В его основе — эпидемиологический симулятор GLEAM, который разработали в Соединенных Штатах.

28 апреля президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни из-за пандемии до 11 мая. Ограничения действуют с конца марта. Большинство регионов живут в режиме строгой самоизоляции. Людям нельзя выходить из дома без причины. В ряде регионов ввели цифровые пропуска.

Всего российские медики выявили 93 558 случаев заражения новым вирусом. От COVID-19 умерли 867 человек.