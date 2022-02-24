Песков опроверг DDoS-атаку на сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Песков не подтвердил слухи о DDoS-атаке на сайт Кремля
Дмитрий Песков не подтвердил информацию о предполагаемой DDоS-атаке на сайт Кремля. Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал сообщения об этом «Интерфаксу».
Пескова спросили, достоверны ли сообщения о кибератаке на кремлевский сайт.
«Да нет. Все работает», — ответил представитель Кремля.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил со ссылкой на источники, что сайт президента РФ якобы подвергся массированной DDoS-атаке. Сообщалось также, что перестали работать сайты правительства РФ и Госдумы.
Программист Сергей Вакулин ранее сообщил, что в четверг сбой произошел в работе целого ряда сайтов и приложений в России, в числе которых «Яндекс», Telegram, «ВКонтакте», Ростелеком, Сбербанк, Альфа-Банк, Тинькофф банк и «Википедия». Викулин заявил, что наиболее вероятная причина нестабильной работы — резкий скачок трафика.