Песков опроверг DDoS-атаку на сайт Кремля

Дмитрий Песков не подтвердил информацию о предполагаемой DDоS-атаке на сайт Кремля. Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал сообщения об этом «Интерфаксу».

Пескова спросили, достоверны ли сообщения о кибератаке на кремлевский сайт.

«Да нет. Все работает», — ответил представитель Кремля.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил со ссылкой на источники, что сайт президента РФ якобы подвергся массированной DDoS-атаке. Сообщалось также, что перестали работать сайты правительства РФ и Госдумы.

Программист Сергей Вакулин ранее сообщил, что в четверг сбой произошел в работе целого ряда сайтов и приложений в России, в числе которых «Яндекс», Telegram, «ВКонтакте», Ростелеком, Сбербанк, Альфа-Банк, Тинькофф банк и «Википедия». Викулин заявил, что наиболее вероятная причина нестабильной работы — резкий скачок трафика.