Программист назвал возможные причины сбоя в работе сайтов и приложений в России

Вероятная причина сбоя в работе сайтов, приложений и мессенджеров в России — резкий скачок трафика, сообщил программист Сергей Вакулин. В такой ситуации он посоветовал «подключить дополнительное оборудование для принятия входящего трафика и перенаправления с основных серверов на новый подключенный».

«Жители России испытывают трудности с работой веб-сайтов и приложений, таких как „ВКонтакте“, Альфа-Банк, Сбербанк, Тинькофф банк, ВТБ, „Википедия“, Ростелеком, „Яндекс“, Telegram. Точные причины сейчас устанавливаются», — рассказал Вакулин.

Он перечислил другие возможные причины подобных сбоев:

«Это ошибка в коде (маловероятно), неправильная настройка самого оборудования, что могло привести к нестабильной работе Data-центров, или серверов, или сегмента, выполняющего определенное действие для обмена информацией между пользователем и сервером. Это может быть неправильная настройка маршрутизатора DNS-записей».

Самой обсуждаемой новостью дня для многих россиян стало объявление президентом Владимиром Путиным военной спецоперации на Украине. В планы России не входит оккупация украинских территорий, подчеркнул Путин. Минобороны уточнило, что российские Вооруженные силы не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Гражданскому населению страны ничего не угрожает.

Психолог посоветовал россиянам не следить за каждой новостью о ситуации на Украине, не совершать резких необдуманных поступков и по возможности занять наблюдательную позицию по отношению к происходящему.