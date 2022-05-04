Первый запуск ракеты «Рокот-М» запланировали на 2024 год

Первый запуск ракеты-носителя «Рокот-М» с космодрома Плесецк планируется осуществить в 2024 году. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор Центра имени Хруничева Алексей Варочко.

«Мы планируем выйти на пуск в 2024 году», — заявил Варочко, отвечая на заданный вопрос.

Он напомнил, что изначально первый запуск ракеты был запланирован на 2022 год. Для этого необходимо было заменить систему управления на отечественный аналог. Аудит показал, что это будет недостаточно, следует также привести в порядок оборудование, которое эксплуатировалось долгое время и уже успело исчерпать ресурс. Также специалисты намерены устранить вопросы по наземному оборудованию.

В результате контрагент по изготовлению системы управления был заменен: в центре подчеркивают, что все комплектующие будут отечественными.

«Поэтому работы активно проводятся, наши коллеги работают на космодроме Плесецк по наземному оборудованию», — резюмировал Варочко.

На ракетах серии «Рокот» изначально была установлена украинская система управления. В августе 2018 года в Центре имени Хруничева сообщили, что предприятие ведет работы по созданию ракеты-носителя «Рокот-2» с новой системой управления. В 2020 году в Центре заявили, что новая ракета-носитель «Рокот-М» может быть запущена в 2022 году.

Ранее сообщалось, что ракету «Ангара-1.2» со спутником для Минобороны запустили с космодрома Плесецк.