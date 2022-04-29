Ракету «Ангара-1.2» в со спутником для Минобороны запустили с космодрома Плесецк

Спутник для Министерства обороны России выведет на орбиту легкая ракета «Ангара — 1.2». Успешный старт прошел в пятницу, 29 апреля с космодрома Плесецк. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ведомстве уточнили, что запуск произошел в 22:56 по московскому времени.

«Боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя легкого класса „Ангара-1.2“ с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — заявили в министерстве.

Контроль и пуск ракеты провел наземный автоматизированный комплекс управления Главного испытательного космического центра имени Титова Космических войск ВКС.

Это второй запуск легкой версии ракеты «Ангара» и ее первый полет со спутником. Впервые ее запустили в июле 2014 года. У ракеты есть две ступени и она может вывести на околоземную орбиту до трех тонн груза.