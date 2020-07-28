Первый цифровой небоскреб появится в Москве

Во время строительства будет использоваться технология smart bulding — так называемая «умная архитектура». Это сочетание интеллектуальных инженерных систем и полная автоматизация здания.

В бизнес-центре будет биометрический доступ, на ресепшн будут работать роботы, офисное пространство оптимизируют на основе тепловых карт, а все инженерные системы здания будут антивирусными.

«Мой опыт возведения небоскребов нa четырех континентах позволяет с уверенностью утверждать: iCity станет абсолютно уникальным проектом — новой визитной карточкой Москвы», — поделился Хельмут Ян, архитектор iCity.

Строительство предполагается завершить в 2023 году. Инвестиции в проект составят 20 миллиардов рублей.

Ранее ПАО «МТС» стало первой российской компанией, получившей лицензию на оказание услуг мобильной связи в стандарте 5G. В диапазоне 24,25–24,65 ГГц оператор будет работать в 83 субъектах страны.