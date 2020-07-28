МТС первой выдали лицензию на работу в стандарте 5G
Выданная Роскомнадзором лицензия, уточнила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу МТС, действует до 16 июля 2025 года. Услуги сети пятого поколения начнут предоставлять бизнес-клиентам и крупным производственным предприятиям.
Президент МТС Алексей Корня заметил, что благодаря новому стандарту корпоративные клиенты смогут «активно использовать технологии искусственного интеллекта».
Им будет доступен интернет вещей и дополненной и виртуальной реальности, что даст возможность удаленно управлять оборудованием. 5G даст толчок развитию беспилотного транспорта, интерактивных программ обучения и созданию «новейших систем контроля качества на производстве».
Решения для промышленных предприятий с использованием 5G МТС намерена представить на рынок в ближайшее время. Специалисты компании сейчас заняты разработкой и тестированием сценариев, по которым будут использоваться такие сети в выделенном диапазоне индустриальными и бизнес-кейсами.