Технологии 08 апреля 2024, 15:15 Госкомиссия одобрила первый запуск «Ангары» с Восточного Роскосмос сообщил об одобрении госкомиссией запуска ракеты «Ангара» 9 апреля РИА «Новости»

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Члены государственной комиссии одобрили первый пуск ракеты «Ангара» с космодрома Восточный, намеченный на 9 апреля. Об этом сообщили в Роскосмосе.

Тяжелую ракету-носитель запустят в космос в 12:00. Ожидается, что через 12 минут 26 секунд разгонный блок «Орион» отделится от третьей ступени.

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«Ангара» находится на стартовой комплексе с 26 марта. В Роскосмосе называют этот запуск одним из самых важных для укрепления наземной и космической инфраструктуры. «Ангара» будет доставлять на околоземную орбиту военные и гражданские спутники

В конце марта ракета «Союз» вывела на орбиту гражданский спутник «Ресурс-П» № 4. Аппарат будет собирать данные о Земле, включая информацию о таянии ледников, чрезвычайных ситуациях природного характера.