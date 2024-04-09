Важное 09 апреля 2024, 12:09 Первый пуск ракеты «Ангара-А5» с Восточного отменили Первый пуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный отменили РИА «Новости»

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Первый запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» со стартовой площадки на космодроме Восточный отменили. Об этом свидетельствуют кадры трансляции Роскосмоса.

«Выдали команду отбой пуска», — сообщил комментатор на стартовой площадке.

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На Восточном с 2018 года строят инфраструктуру для пусков ракет «Ангара». В конце 2023 года на космодроме прошли испытания электрозаправочного макета. Он является полной копией ракеты «Ангара» с системами, которые применяют при подготовке к старту.

В будущем может появиться версия «Ангара-А5М», способная выводить больше груза на орбиту. Предположительно, «Ангара» начнет выводить модули Российской орбитальной станции, работа над которой начнется в 2027 году.

В Роскосмосе называли запуск «Ангары» одним из самых важных для укрепления космической и наземной инфраструктуры России. Одним из ее предназначений являлась доставка в космос гражданских и военных спутников.