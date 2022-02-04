Первый в мире самолет с ракетами обратного старта разработали в России

Российский бомбардировщик Ту-160М стал первым в мире самолетом с ракетами обратного старта. Воздушное судно сможет поражать цели, находящиеся позади него. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в отрасли авиастроения.

На самолет установлена радиолокационная система, которая позволит отслеживать и поражать цели, находящиеся позади бомбардировщика. Это целесообразно, так как самолет в силу конструктивных особенностей не способен быстро развернуться носом к сопернику.

Самолеты Ту-160М начали изготавливать в России по указу президента Владимира Путина. Основой послужили разработки, заложенные в прежнем варианте линейки.

Ранее Ростех сообщил, что на Казанском авиационном аэродроме провели первые испытания техники. Летчики поднялись на высоту 600 метров, полет длился около получаса.

Глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что удалось восстановить полный цикл производства самолета, но с использованием модернизированных двигателей, систем управления, навигации, а также систем управления вооружением.