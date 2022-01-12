Воссозданный с нуля Ту-160М совершил первый полет

Первый вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М совершил свой первый полет с аэродрома Казанского авиационного завода — филиала «Туполев» ОАК. Об этом сообщили на сайте Ростеха.

Самолет поднялся на высоту 600 метров. Длительность полета составила около 30 минут.

Экипаж летчиков-испытателей «Туполева» выполнил маневры, позволяющие удостовериться в устойчивости и управляемости воздушного судна.

Самолеты Ту-160 начали вновь изготавливать в модернизированном варианте Ту-160М по решению российского президента Владимира Путина. В рамках программы по госконтракту Минпромторга с «Туполевым» в сжатые сроки оцифровали всю конструкторскую документацию на самолет, восстановили технологию вакуумной сварки изделий из титана, заново начали выпускать агрегаты планера.

Глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что удалось восстановить полный цикл производства самолета, но с использованием модернизированных двигателей, систем управления, навигации, а также систем управления вооружением.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дальняя авиация получит два Ту-160М в 2022 году.