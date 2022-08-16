Перевод сообщений с разных языков появился в «VK Мессенджере» и чатах «ВКонтакте»

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила технологию моментального перевода текста на четыре языка в чатах и «VK Мессенджере». Как сообщила пресс-служба платформы, пользователям доступны переводы с русского языка на английский, испанский и португальский и наоборот.

Для использования новой функции нужно вызвать вспомогательное меню, выбрать нужное сообщение и нажать «Перевести». Полученный текст можно прослушать, чтобы узнать, как звучат фразы.

Источник фото: Vk.com

Перевод осуществляется при помощи нейросетевой модели, обученной на открытых данных. Новая технология учитывает лексику и манеру общения пользователей, а также хорошо различает сленг и разговорные фразы.

Технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь отметил, что на платформе пользователи обмениваются миллиардами сообщений в сутки.

«Моментальные переводы с помощью технологий машинного обучения раскроют новые возможности, чтобы знакомиться с людьми из разных стран, изучать новые языки и находить близких по духу людей — вне зависимости от языка, на котором они общаются», — подчеркнул он.

Тоболь добавил, что «ВКонтакте» при помощи технологии машинного обучения дает пользователям больше возможностей для общения онлайн и убирает все барьеры для продолжения коммуникации.

Количество доступных для перевода языков в чатах и «VK Мессенджере» продолжат увеличивать.

Ранее «ВКонтакте» запустила автоматический перевод публикаций в сообществах с русского на английский язык. Это позволило пользователям из других стран знакомиться с русскоязычным контентом.