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    25 октября 2021, 15:31

    Нейросети переведут публикации «ВКонтакте» на английский язык

    «ВКонтакте» запустила переводчик постов с русского на английский язык

    Анатолий Минкин

    Социальная сеть «ВКонтакте» запустила функцию автоматического перевода публикаций с русского на английский язык при помощи нейросетей. Разработанная программа учитывает особенности лексики, сленг и переводит как разговорные фразы, так и официально-деловые сообщения. Об этом сообщила пресс-служба социальной сети.

    Нейросети переведут публикации «ВКонтакте» на английский язык

    Во «ВКонтакте» объяснили, что новая функция позволит иностранным пользователям изучать контент, разрабатываемый русскоязычными пользователями. При этом авторы публикаций получат новую аудиторию.

    Внедренная технология перевода — разработка самой социальной сети. В ее основе лежит нейросетевая модель, которая самостоятельно обучается на открытых данных. После прочтения публикаций нейросеть самостоятельно подготовит качественный перевод, учитывая особенности слов, использования сленга и других отличий лексики.

    Увидеть перевод на английский язык русскоязычного поста можно сразу при переходе по ссылке. Также его можно запустить нажатием одной кнопки. Пока функция доступна только в десктопной версии и для материалов из крупных пабликов. Через некоторое время мультиязычный перевод появится для всех публикаций в сообществах «ВКонтакте».

    Технический директор социальной сети Александр Тоболь пояснил, что нововведение позволит удовлетворить интерес пользователей из других стран, которые они проявляют к русскоязычному контенту.

    «Мы следуем глобальной цели — разрушить любые барьеры в коммуникации, поэтому продолжаем инвестировать в технологии машинного обучения: они открывают больше возможностей для общения людей друг с другом. С автоматическими переводами обмениваться опытом, мнениями, знаниями или забавными историями жителям разных стран и континентов становится проще», — заявил он.

    Александр Тоболь добавил, что в будущем моментальный перевод будет доступен не только для публикаций, но и для комментариев и всего остального контента, представленного в социальной сети.