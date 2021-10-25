Нейросети переведут публикации «ВКонтакте» на английский язык

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила функцию автоматического перевода публикаций с русского на английский язык при помощи нейросетей. Разработанная программа учитывает особенности лексики, сленг и переводит как разговорные фразы, так и официально-деловые сообщения. Об этом сообщила пресс-служба социальной сети.

Во «ВКонтакте» объяснили, что новая функция позволит иностранным пользователям изучать контент, разрабатываемый русскоязычными пользователями. При этом авторы публикаций получат новую аудиторию.

Внедренная технология перевода — разработка самой социальной сети. В ее основе лежит нейросетевая модель, которая самостоятельно обучается на открытых данных. После прочтения публикаций нейросеть самостоятельно подготовит качественный перевод, учитывая особенности слов, использования сленга и других отличий лексики.

Увидеть перевод на английский язык русскоязычного поста можно сразу при переходе по ссылке. Также его можно запустить нажатием одной кнопки. Пока функция доступна только в десктопной версии и для материалов из крупных пабликов. Через некоторое время мультиязычный перевод появится для всех публикаций в сообществах «ВКонтакте».

Технический директор социальной сети Александр Тоболь пояснил, что нововведение позволит удовлетворить интерес пользователей из других стран, которые они проявляют к русскоязычному контенту.

«Мы следуем глобальной цели — разрушить любые барьеры в коммуникации, поэтому продолжаем инвестировать в технологии машинного обучения: они открывают больше возможностей для общения людей друг с другом. С автоматическими переводами обмениваться опытом, мнениями, знаниями или забавными историями жителям разных стран и континентов становится проще», — заявил он.

Александр Тоболь добавил, что в будущем моментальный перевод будет доступен не только для публикаций, но и для комментариев и всего остального контента, представленного в социальной сети.