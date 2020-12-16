Перепись населения в России проведут при помощи экспериментальных технологий

Технологии «больших данных» (big dаtа) впервые используют при Всероссийской переписи населения. Информацию, которую суммируют операторы мобильной связи, проанализирует искусственный интеллект.

Глава Росстата Павел Малков рассказал в интервью РИА «Новости», что метод big data применят в режиме эксперимента.

«Искусственный интеллект будет применяться при анализе тех данных, которые агрегируют операторы мобильной связи», — подчеркнул он. С «большими данными» ведомство до этого не работало.

У операторов мобильной связи есть сведения о перемещении абонентов, заметил Малков. В Росстате рассчитывают на основе этих данных собрать информацию о численности населения в муниципальных районах и городских округах. Это поможет в том числе уточнить результаты переписи.

«Сейчас как раз заключаем контракт и ведем соответствующие работы», — добавил руководитель статистического ведомства.

Работать с операторами предстоит «Центру экономики и инфраструктуры». Контракт с ним обошелся в 255 миллионов рублей. Центр уже договорился с МТС и Tele2, которые до конца декабря представят пилотный проект. Переговоры с другими крупными поставщиками связи пока ведутся.

Росстат надеется в рамках достигнутых договоренностей получить от мобильных операторов данные за два года, расписанные по месяцам. По итогам переписи будет принято решение об использовании полученных от операторов сведений постоянно.

Всероссийская перепись пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года в цифровом формате. В труднодоступных регионах РФ она стартовала с 1 октября.