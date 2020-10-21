Цифровая перепись населения 2021 года даст мощный толчок развитию бизнеса

Цифровые технологии Росстата позволят всем жителям получить наглядные сведения по результатам переписи населения 2021 года в два раза быстрее. На весь подсчет уйдет около 18 месяцев, в то время как раньше процесс занимал порядка 3,5 лет.

Среди преимуществ нового формата скорость обработки данных. Так, в следующем году впервые организуют цифровую перепись населения. И новая информация может изменить бизнес России.

Это подчеркнули участники круглого стола «Статистика в новых форматах. Как данные будут работать на бизнес». Он состоялся в Ростове-на-Дону.

Заместитель главы Росстата Павел Смелов, например, напомнил о счетной машине Холлерита. В XIX веке она помогла сократить время полной обработки данных до восьми лет.

Во время последней переписи 2010 года мы уже использовали современные технологии: компьютеры, сканирование листов. И успели подвести итоги за 3,5 года. Теперь же первые результаты мы получим через полгода после основного этапа переписи Павел Смелов.

По его словам, уже в октябре 2021 года дадут полную численность населения страны. И в течение следующего года опубликуют все итоги.

«Буквально полтора года, и весь массив данных будет обработан», — отметил Смелов.

Он также подчеркнул, что жители показывают большой интерес к новым возможностям для переписи населения. Россияне смогут принять участие в процессе с 1 по 25 апреля следующего года. Это будет возможно на портале госуслуг.

И их за это даже вознаградят: люди получат бонусы от партнеров Росстата. Крупный бизнес способен стимулировать жителей для использования портала госуслуг. Им подготовят подарки.

Стимул для развития бизнеса

Цифровая перепись уже стала мощным импульсом для развития российского бизнеса. Например, предприятия получили запросы на изготовление 360 тысяч планшетов.

Сюда же относится и серийный выход российской операционной системы «Аврора». После переписи ее разработчики смогут более широко внедрять свой продукт в государственных структурах.

Крупный бизнес уже стоит в очереди за результатами переписи населения. Статистика поможет детально изучить локализацию потребителей и их численность.

Перед открытием любой точки продаж нужно понимать, где потребители находятся. Сейчас коммерсанты выкладывают большие деньги в подобные исследования. Теперь информацию можно будет найти в свободном доступе на BI-платформе Павел Смелов.

Так предприниматели смогут найти социально-демографический портрет жителей любого населенного пункта и решить, стоит ли открывать в этом месте бизнес.

Три главных плюса цифровизации

Три плюса цифровизации новой переписи выделил генеральный директор INOSTUDIO Максим Болотов.

Во-первых, это позволит всем выстроить более грамотные маркетинговые стратегии на основе данных, во-вторых — повысить компьютерную грамотность населения, в-третьих — заработать бизнесу Максим Болотов.

Новые цифровые сервисы, по мнению программного директора «Точки кипения» ДГТУ Сергея Коцуконя, позволят формировать новый рынок суперсервисов.

«Все, что сегодня создается и применяется в рамках подготовки и проведения переписи — BI-платформа и цифровая аналитика — позволяет представлять размеченные данные о том, что является самой максимальной ценностью океана данных», — подчеркнул он.

Всероссийскую перепись населения организуют с 1 по 30 апреля следующего года с применением цифровых методов. Основным нововведением станет возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале госуслуг.