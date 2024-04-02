Технологии 02 апреля 2024, 07:27 Овчинский: производитель радиочастотных фильтров вошел в ОЭЗ «Технополис Москва» Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Компания «Бутис», специализирующаяся на производстве радиочастотных микросхем, получила статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва». Сэкономленные благодаря налоговым льготам средства компания сможет инвестировать в новые разработки, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Микроэлектроника — одно из перспективных и важных направлений промышленности. Для развития этой отрасли в городе создали межотраслевой кластер фотоники и микроэлектроники. Кроме того, предприятиям доступен широкий пул мер поддержки. В их числе статус резидента особой экономической зоны „Технополис Москва“, который дает значительные налоговые льготы», — отметил Овчинский.

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Предприятие выпускает микроэлектронные изделия полностью на российской материально-технической базе. Радиочастотные фильтры используются при производстве смартфонов, радиостанций, аппаратуры навигации, связи и управления.

На предприятии организовали производство полного цикла с участками вакуумного напыления, технохимической подготовки пластин, фотолитографией, дисковой резки пластин, сборки и герметизации изделий, измерения электрических параметров сверхвысоких частот.

Производитель отечественных банкоматов «Банковские и Финансовые системы» получил статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва». Налоговые льготы позволят компании инвестировать в увеличение объемов производства в 2,5 раза.