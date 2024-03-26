Деньги 26 марта 2024, 13:27 Производитель высокотехнологичных банкоматов стал резидентом ОЭЗ «Технополис Москва» Овчинский: «Банковские и Финансовые системы» вошли в ОЭЗ «Технополис Москва» Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Производитель отечественных банкоматов «Банковские и Финансовые системы» получил статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва». Налоговые льготы позволят компании инвестировать в увеличение объемов производства в 2,5 раза, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«В 2023 году компания локализовала производственные мощности в индустриальном парке „Руднево“ и приступила к выпуску банкоматов. Устройства оснащены собственным программным обеспечением предприятия. Присвоение статуса резидента ОЭЗ „Технополис Москва“ позволит заводу экономить на налогах и инвестировать средства в производство», — сказал он.

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Владислав Овчинский сообщил, что «Банковские и Финансовые системы» уже заключили контракты с ведущими банками России на поставку своей продукции. Компания планировала в текущем году выйти на экспорт в страны Ближнего Востока, а до конца 2025 года увеличить производство в 2,5 раза, выпуская более 12 тысяч банкоматов каждый день.

Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Банкоматы московского производства оснастили биометрическими камерами, узконаправленными микрофонами, считывателями транспортных и бесконтактных карт, двухмерных штрих-кодов и QR-кодов. Разработчики установили защиту от мошенников и систему мультимедиа.

Продукция компании «Банковские и Финансовые системы» более чем на 80% состоит из отечественных комплектующих. Благодаря кооперации с другим резидентом ОЭЗ «Технополис Москва», который специализируется на мониторах, локализацию техники удастся приблизить к 100%.