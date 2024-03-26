26 марта 2024, 13:27
Производитель высокотехнологичных банкоматов стал резидентом ОЭЗ «Технополис Москва»
Овчинский: «Банковские и Финансовые системы» вошли в ОЭЗ «Технополис Москва»
Производитель отечественных банкоматов «Банковские и Финансовые системы» получил статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва». Налоговые льготы позволят компании инвестировать в увеличение объемов производства в 2,5 раза, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
«В 2023 году компания локализовала производственные мощности в индустриальном парке „Руднево“ и приступила к выпуску банкоматов. Устройства оснащены собственным программным обеспечением предприятия. Присвоение статуса резидента ОЭЗ „Технополис Москва“ позволит заводу экономить на налогах и инвестировать средства в производство», — сказал он.
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Владислав Овчинский сообщил, что «Банковские и Финансовые системы» уже заключили контракты с ведущими банками России на поставку своей продукции. Компания планировала в текущем году выйти на экспорт в страны Ближнего Востока, а до конца 2025 года увеличить производство в 2,5 раза, выпуская более 12 тысяч банкоматов каждый день.
Банкоматы московского производства оснастили биометрическими камерами, узконаправленными микрофонами, считывателями транспортных и бесконтактных карт, двухмерных штрих-кодов и QR-кодов. Разработчики установили защиту от мошенников и систему мультимедиа.
Продукция компании «Банковские и Финансовые системы» более чем на 80% состоит из отечественных комплектующих. Благодаря кооперации с другим резидентом ОЭЗ «Технополис Москва», который специализируется на мониторах, локализацию техники удастся приблизить к 100%.
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