Отпор хулиганам на дистанционке. Перевод школ и вузов на российские мессенджеры объяснили

Перевод учителей и преподавателей вузов на российские мессенджеры позволит пресечь хулиганские действия по срыву дистанционных уроков. Такое мнение в беседе с «360» высказал программист Сергей Вакулин.

Многих школьников и студентов в период пандемии начали переводить на дистанционное обучение. И занятия зачастую проходили в таких зарубежных приложениях, как Zoom и Discord. Но в России есть собственные альтернативы — например, мессенджер «ТамТам» и сервис для видеозвонков «Сферум». И хотя в развитие отечественных приложений вложили много денег, они не получили такого распространения, как зарубежные.

«Туда деньги вкачали, но почему-то туда не все пошли. То есть спроса нет, а деньги-то ушли», — отметил Вакулин.

Некоторые люди срывают видеоуроки, действуя в хулиганских побуждениях. Зачастую это происходит, когда «сливают» пригласительные ссылки на такие конференции. В российских мессенджерах установить таких хулиганов будет проще, чтобы потом привлечь к административной ответственности.

«Ученики, учителя или преподаватели создают группы и оставляют там ссылки на пригласительные беседы. И люди, которые хотят сорвать урок и „поприкалываться“, находят эти ссылки, переходят туда и включают там треш-музыку, какие-то записи и так далее», — рассказал программист.

Роскомнадзор при этом намерен обязать зарубежные мессенджеры хранить данные пользователей на российских серверах. Это связано с работой, цель которой — сделать так, чтобы внутренний интернет в стране стал независим от внешнего, пояснил программист.

Перевести учителей и преподавателей на российские сервисы ранее предложили Минобрнауки и Минпросвещения, сообщила газета «Коммерсант». Это касается не только мессенджеров, но и почтовых сервисов.