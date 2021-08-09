Минобрнауки и Минпросвещения хотят перевести учителей и преподавателей вузов на российские мессенджеры. В частности, на рабочем месте они должны будут пользоваться только отечественными почтовыми сервисами. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

По информации издания, Минцифры к декабрю 2021 году подготовит нормативную базу для перевода сотрудников госорганов и бюджетных организаций на госплатформу поддержки рабочих коммуникаций: мессенджеров, почты, сервисов видео-конференц-связи.

К февралю 2022 года Минпросвещения и Минобразования разработают рекомендации для преподавателей школ и вузов, согласно которым они смогут общаться со школьниками, их родителями и студентами исключительно через российские сервисы, рассказала «Общественная служба новостей».