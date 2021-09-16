Российские IT-компании разработали стратегию развития ПО с открытым исходным кодом

Российские IT-компании разработали стратегию развития программного обеспечения (ПО) с открытым исходным кодом (open source) до 2024 года. Разработанный предварительный вариант стратегии направили в Минцифры, сообщил «Коммерсант».

В подготовке документа участвовали, например, Postgres Professional, InfoWatch и «Базальт СПО», указано в материале.

В стратегии предлагается, в частности, привлекать иностранных программистов в Россию и создать условия для удаленной работы на российские компании за рубежом.

В материале указано, что документ готовился на площадке Минцифры, но там отрицают свою причастность к стратегии. В отрасли между тем рассчитывают, что документ станет основой для корректировки госпрограмм.

Поддерживать надо всех участников рынка, считают разработчики «закрытого» ПО.

В начале сентября глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что пилотными площадками, где жители смогут получить электронные паспорта, станут Москва, Московская область и Татарстан. Министр пояснил, что график запуска проекта цифрового паспорта появится до конца текущего года. Бумажный документ сменят смарт-карта и мобильный цифровой ID, который человек может показывать на смартфоне. Процедура смены документа будет исключительно добровольной. Любой может по желанию перейти на новый формат паспорта.