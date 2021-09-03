Глава Минцифры назвал пилотные регионы для ввода электронных паспортов

Пилотными площадками, где жители смогут получить электронные паспорта, станут Москва, Московская область и Татарстан. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением на всероссийском марафоне «Новое знание» выступил глава Минцифры Максут Шадаев.

Он уточнил, что запуск проекта по внедрению электронного удостоверения личности запланирован на 2022 год.

«Обсуждаются Москва, Московская область, Татарстан, которые в следующем году должны запуститься», — сказал Шадаев.

Министр пояснил, что график запуска проекта цифрового паспорта появится до конца текущего года. Бумажный документ сменят смарт-карта и мобильный цифровой ID, который человек может показывать на смартфоне.

Процедура смены документа будет исключительно добровольной. Любой может по желанию перейти на новый формат паспорта.

Прототип электронного паспорта впервые представили в 2019 году. Это была пластиковая карточка с чипом. Изначально планировалось ввести новый вид удостоверения личности в 2020 году, но пандемия затормозила этот процесс. Введение электронных паспортов пройдет постепенно. На всю страну новый формат документа распространят до 1 июля 2023 года.